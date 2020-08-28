В Германии спектакли и концерты запретили до конца года

Запрет продлили во всех федеральных землях, сообщила Deutsche Welle.

Ранее предполагалось, что театры и кинозалы откроют в конце октября, напоминает издание. Но из-за продолжающейся пандемии коронавируса запрет было решено продлить - к такому решению совместно пришли правительство ФРГ и власти федеральных земель.





Ранее уже был отменен всемирно известный пивной фестиваль «Октоберфест», который ежегодно проводится в Мюнхене в октябре, а также Берлинский марафон. Также власти Берлина запретили проведение митингов, мотивируя это тем, что протестующие не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства защиты.





Что касается ограничений на встречи родственников, то в этом вопросе федеральное правительство и власти отдельных земель не смогли прийти к единству. Вместо предполагаемого запрета на сбор компаний более 25 человек пока лишь рекомендовано проводить семейные торжества не в помещении, а на открытом воздухе





Кроме того, было решено ужесточить санкции за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах. Практически во всех землях за отсутствие маски в транспорте или в магазине придется заплатить штраф 50 евро - данную меру отказалась вводить только Саксония-Анхальт.



