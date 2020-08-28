Надежда Бабкина привезла в Костромскую область «Песни России»

Всероссийский фестиваль-марафон проводит благотворительный фонд «Народно-певческая культура», сообщили в Министерстве культуры.

Концерты в рамках фестиваля пройдут в областном центре - городе Костроме, а также в районных центрах Галиче, Буе, Судиславле, Солигаличе, Чухломе, Макарьеве, Кологриве, Шарье и в городе Волгореченске. Все мероприятия проводятся на открытых площадках.





Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под патронажем партии «Единая Россия» и при поддержке Министерства культуры проводится уже в пятый раз. Целью проекта является популяризация национальной культуры среди молодежи и демонстрация культурного сотрудничества народов России.





Помимо самого театра Надежды Бабкиной «Русская песня», свое творчество представят ансамбль казачьей песни «Криница» из Краснодара, саранская этнографическая фольклорная студия «Мерима» и другие. Кроме того, гости фестиваля увидят выступления земляков - национального балета «Кострома», ансамблей «Волга-Волга» и «Карусель», а также других коллективов.





По традиции артисты «Русской песни» и их бессменная руководительница Надежда Бабкина дадут мастер-классы для творческих коллективов и учащихся музыкальных и культурных колледжей и вузов. Один мастер-класс будет посвящен пению, второй - танцу: его Бабкина проведет вместе с главным балетмейстером театра «Русская песня» Николаем Андросовым.



