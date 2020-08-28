В музее «Новый Иерусалим» открылся виртуальный концертный зал

Новый объект был создан в рамках нацпроекта «Культура», говорится в сообщении на сайте Минкульта.

Церемония открытия состоялась в четверг, 27 августа, на ней присутствовали заместитель Министра культуры Максим Ксензов и министр культуры Московской области Елена Харламова. Замминистра выразил уверенность в том, что новый зал будет центром притяжения для всех поклонников музыкальной классики.





Ксензов также добавил, что подобные проекты способствуют образованию и духовному росту молодежи, а многим помогают выбрать дальнейший путь профессионального развития.





По словам замминистра, до 2024 года в стране откроется около пятисот подобных виртуальных залов. Главная цель этого проекта - «доставка» искусства даже в отдаленные уголки страны.





Министр культуры московского региона выразила благодарность Министерству культуры РФ за поддержку проекта. Она рассказала, что деятельность музея «Новый Иерусалим» становится все более многожанровой: здесь проводят фестивали, работает детский образовательный центр, открыта историко-культурная экспозиция, а теперь будет и виртуальный концертный зал.



