Опубликовано поздравление Ольги Любимовой с Днём российского кино

«Благодарю за верность киноискусству», - гласит текст, опубликованный на сайте Минкульта.

По словам Любимовой, кинематограф в нашей стране проделал более чем столетний путь и за это время стал одним из самых востребованных видов искусства. Она отметила, что уровень отечественного кино неизменно растёт, а российская киноиндустрия укрепляет свои позиции в мире.





Картины, снятые в РФ, занимают достойные места на российских и международных фестивалях, заметила министр: только в прошлом году в прокат вышло 177 отечественных фильмов. А благодаря программе Минкульта по переоборудованию кинозалов в малых городах и селах кинематограф становится всё доступнее.





Любимова подчеркнула, что в рамках проекта открылись уже 993 кинозала в разных регионах страны, в течение этого года средства будут выделены ещё 61 кинотеатру. Министр отметила важность поддержки зрителей, особенно в этот непростой для кино период.





«Мы видим, что процесс работы не останавливался – люди продолжают создавать, придумывать, планировать», - рассказала Любимова. Она выразила уверенность в том, что молодые актёры и творческие коллективы смогут продолжить традиции великих мастеров экрана.



