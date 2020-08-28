Томский планетарий устроит бесплатную экскурсию-флешмоб

Билет покупать не нужно, но предварительная запись обязательна, сообщают организаторы.

В субботу, 29 августа, томичи смогут поучаствовать в экскурсионной программе «Самое, самое в Планетарии» - она пройдет в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Посетителей приглашают на две выставки: первая посвящена тунгусскому метеориту, вторая - освоению космоса.





Кроме того, в планетарии покажут познавательный фильм об устройстве Солнечной системы. А если позволит погода, все желающие смогут понаблюдать за Солнцем в телескоп.





Организаторы напоминают, что вход на мероприятие бесплатный, но нужно записаться на посещение по номеру 90-34-39. Начало экскурсий в 12.00 и 14.00, флешмоб планируется повторить также 8 сентября.





Идея проведения экскурсионного флешмоба принадлежит Омскому туристскому центру. В рамках акции в областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова в субботу также будут организованы бесплатные экскурсии на различные темы.



