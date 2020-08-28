Виктор Пелевин написал роман 18+ о дочери олигарха

Книга под названием «Непобедимое солнце» поступила в продажу, сообщили в издательстве «Эксмо» 27 августа.

По словам издателей, новое произведение писателя-постмодерниста посвящено теме мимолетности и условности времени, а также влияния прошлого на настоящее. Главная героиня «Непобедимого солнца», дочь столичного олигарха, отправившись в путешествие, попадет в таинственный мир божеств Римской империи.





Девушке откроется некая тайна, способная изменить и ее саму, и мир вокруг нее, добавили в издательстве. На сайте интернет-магазина книг «Литрес» первую часть романа объемом 250 страниц можно скачать за 349 рублей.





Виктор Пелевин - один из самых популярных и загадочных писателей новой России. Его наиболее известными произведениями являются романы «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“».





Согласно рейтингу «Литрес», самым популярным романом Пелевина читатели назвали «Тайные виды на гору Фудзи» Второе место заняла история о скандальном гаджете «iPhuck 10», а третье - роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», посвященная истории нескольких поколений дворянского семейства.



