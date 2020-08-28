Оркестр «Таврический» откроет сезон бесплатными концертами в Ленобласти

Первые концерты пройдут сегодня в Сосново и Приозерске, сообщил телеканал «ЛенТВ 24».

Оба концерта состоятся в пятницу, 28 августа: в 12 дня музыканты сыграют на центральной площади поселка Сосново Приозерского района, а в 7 вечера выступят в самом Приозерске. Местные жители услышат отрывки из опер и балетов П.И.Чайковского, а также другие шедевры симфонической музыки.





Этой акцией оркестр «Таврический» не только откроет свой 12-й сезон, но и отметит 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Композитор родился в 1840 году, его музыкальное наследие составляет десять опер, три балета, семь симфоний и более ста романсов.





Оба концерты будут бесплатными и доступными для всех желающих, сообщают организаторы. Симфонический оркестр «Таврический» - наследник традиций оркестра и хора Капеллы «Таврическая», которая была создана к 220-летнему юбилею Таврического дворца.





30 августа оркестр примет участие в оперно-хоровом фестивале Ленинградской области, который состоится на территории Ивангородской крепости. Вход на мероприятие также свободный.



