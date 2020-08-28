«У них есть работа на стороне»: Машков ответил на обвинения в увольнении актеров

Ранее СМИ сообщали, что худрук Театра Олега Табакова уволил Розу Хайруллину и Максима Матвеева.

Машков пояснил в беседе с ТАСС, что оба артиста ушли по собственному желанию, поскольку у них закончились контракты с театром. «Артисты искренне говорят, что у них есть работа на стороне. Если это бывает несовместимо с деятельностью в театре, мы предлагаем другой договор», - пояснил глава ТОТ.





Режиссер подчеркнул, что контрактная система работы с артистами была введена еще при Олеге Табакове - договор заключается на один год. Он пояснил, что в театре работа идет очень плотно, и труппа не может ждать одного артиста, если он занят в сторонних проектах.





Машков добавил, что Максим Матвеев (супруг актрисы Елизаветы Боярской) ушел из театра, поскольку переехал в Петербург, к семье. Тем не менее, худрук «Табакерки» хотел бы продолжить работу над спектаклем «Кинастон», в котором играл Матвеев.





Что касается Хайруллиной, то она и после ухода из труппы продолжит играть в двух постановках. Это «Волки и овцы» по Островскому и «Чайка» по пьесе Чехова.



