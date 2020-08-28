Павел Деревянко снимется в детском фильме о золоте Колчака

О съёмках, которые пройдут на Алтае, рассказал на питчинге детского кино в Минкультуры РФ режиссер Анар Аббасов.

Фильм планируется снять в жанре квеста, он будет повествовать о приключениях трёх подростков в Горном Алтае. По сюжету, дети, приехав в летний лагерь, случайно попадают в грот, где находят записку о золоте Колчака.





Троица отправится на поиски клада, но на пути их ждёт немало трудностей и опасных приключений. В фильме уже точно снимется обладатель «Золотого орла-2020» Павел Деревянко, также продюсеры надеются получить согласие от Светланы Ходченковой и Константина Хабенского.





Кроме того, зрители увидят в «Золотых каникулах» заслуженного артиста Республики Алтай Амаду Мамадаков - он известен ролью матроса Мукамбетова в фильме Владимира Хотиненко «72 метра». Что касается детских ролей, то их исполнителей выберут посредством кастинга.





Общий бюджет проекта создатели фильма оценили в 77 млн рублей, две трети сумму они надеются получить от Министерства культуры. Азербайджанский режиссёр Анар Аббасов наиболее известен как режиссер фильма «Битва» 2019 года о юном глухом танцоре.



