«Мы ковид-реалисты»: Театр Наталии Сац открыл новый сезон

55-й сезон будет «странным», но насыщенным, пообещал худрук театра Георгий Исаакян.

На сборе труппы артисты рассаживались через одного и были в масках. Однако у руководства театра большие планы - помимо трех премьер, театр ждет масштабная реконструкция.





27 августа, в день рождения основательницы театра Наталии Сац, артисты и режиссеры вспомнили, как работали онлайн во время карантина, и обсудили планы на новый сезон. В частности, стало известно, что зрителям представят шуточный балет хореографа Кирилла Симонова «Три поросенка», спектакль Валерия Меркулова «В шесть часов вечера после войны» и оперу композитора Михаила Броннера «Вредные советы» на стихи Григория Остера .





Художественный руководитель театра Георгий Исаакян подчеркнул, что в мире, который разделился на ковид-диссидентов и ковид-психопатов, нужно оставаться ковид-реалистами. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы беречь зрителей и артистов», - пообещал он, добавив, что сама Вселенная напомнила людям, какие они хрупкие.





Также Исаакян поделился планами по реконструкции здания, которое было построено специально для первого в мире музыкального театра для детей в 1979 году. После сбора вся труппа отправилась почтить память основательницы театра Наталии Сац на Новодевичьем кладбище.



