Парижская опера досрочно сменила директора

Главой театра стал Александр Неф, сообщили во французском Минкульте.

Полномочия Стефана Лисснера были прекращены досрочно по обоюдному соглашению, уточняется в сообщении ведомства. Кадровая перестановка была проведена по предложению министра культуры Розлин Башло-Наркен, которая объяснила свою идею «беспрецедентным положением, в котором оказалась Opera national de Paris».





46-летний немец Александр Неф приступит к обязанностям с 1 сентября 2020 года, торжественная церемония передачи полномочий состоится во вторник. Лисснер возглавлял Парижскую оперу последние 6 лет, его контракт истекал лишь через полгода.





Сам экс-директор объяснил решение о своем уходе с поста глубоким кризисом, поразившим театр. Планировалось, что его преемник Неф, кандидатуру которого одобрил президент Франции Макрон, приступит к своим обязанностям не раньше декабря, поскольку он все еще связан по работе с Канадской оперой (Торонто).





На данный момент Канадская опера не определилась с преемником Нефа, поэтому пока ему придется работать на два театра: оперой в Торонто он будет управлять удаленно. В ближайшее время Александр Неф переедет в Париж.



