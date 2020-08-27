«Ему было больно»: о последних днях Андрея Панина рассказал его близкий друг

Игорь Миркурбанов поделился воспоминаниями об актере в эфире передачи «Судьба человека» на «России-1»

По словам гостя Бориса Корчевникова, Панин незадолго до гибели вернулся из отпуска, при встрече рассказывал, что хорошо отдохнул и много плавал, но при этом было видно, что «ему больно». Что стало причиной смерти актера в 2013 году, Миркурбанов до сих пор точно не знает.





Он добавил, что Панин следил за своим здоровьем, никогда не злоупотреблял алкоголем, а если пил, то только белое вино. «Случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался», - уверен Миркурбанов.





Он пожелал вдове Панина сил, чтобы пережить трагедию, добавив, что Андрей очень ее любил. Также он рассказал, что у актера осталось двое сыновей, один из них тоже собирается стать артистом.





Миркурбанов - земляк Панина, они оба из Кемерова, вместе приехали в Москву покорять кинематограф. Оба друга добились успеха и сыграли десятки заметных ролей в российских кинолентах.



