Строители «Тавриды» рассказали Путину о найденной древней пещере

Пещеру возрастом 1,8 млн лет обнаружили случайно при проведении работ, сообщает РИА Новости.

Открытие было сделано на территории посёлка Зуя, в 15 километрах от Симферополя. Специалисты считают, что пещера сохранилась с доледникового периода: в ней обнаружены микроорганизмы и минералы, нигде более в России не встречающиеся.





Кроме того, из недр пещеры было извлечено более 100 кубометров останков древних животных. Это дало учёным повод предположить, что пещера служила убежищем для зверей по крайней мере последние 300 тысяч лет.





Ранее портал «Культура» писал о том, что открытую 27 августа президентом России трассу «Таврида», соединяющую Керчь и Севастополь с Крымским мостом, превратили в стрит-арт объект . Авторами живописных работ стали молодые российские художники, реализующие проект «Таврида-АРТ».





Общая протяжённость составляет более 250 км, а в эксплуатацию трассу начнут вводить в конце 2020 года. Окончание строительства дороги намечено на конец 2023 года.



