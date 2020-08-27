Создателю триптиха «Опалённые огнём войны» установили памятную доску в Москве

Автором мемориальной доски Гелию Коржеву стал его внук, сообщили в департаменте культурного наследия.

Кроме Коржева, сегодня была увековечена память ещё одного выдающегося советского художника - Алексея Грицая. Оба живописца неоднократно получали за своё творчество высокие государственные награды, а их работы представлены в Третьяковской галерее и Русском музее.





В сообщении департамента культурного наследия приводятся слова его руководителя Алексея Емельянова: «Сегодня в столице увековечили память двух выдающихся отечественных живописцев, профессоров и педагогов». Чиновник отметил, что мемориальные доски народному и заслуженному художникам были выполнены как диптих и органично вписались в фасад здания.





Как пишет ТАСС, инициатором установки мемориальных досок стал Фонд культурного и исторического наследия Гелия Коржева, идею поддержала мэрия Москвы. Авторами мемориальных досок стали скульптор Иван Коржев, внук прославленного живописца, и архитектор Константин Арабчиков.



