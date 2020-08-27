Монстры, вирусы и две реальности: Netflix превратит «Обитель зла» в сериал

В основу сюжета ляжет культовая видеоигра Resident Evil, рассказал продюсер проекта Эндрю Дабб.

Дабб, который известен как шоураннер и сценарист «Сверхъестественного», признался, что очень рад принять участие в новой франшизе. Он пообещал зрителям встречу со знакомыми героями, добавив, что в сериале будет масса безумных и «кровожадных» новинок.





Сюжет сериала, по словам продюсера, будет развиваться одновременно в прошлом и будущем. В одной реальности герои - дочери Альберта Вескера - попадут в жуткий и опасный Нью-Раккун-Сити, во второй одной из них, будучи уже взрослой, придётся вступить в борьбу с зомби, заражёнными вирусом.





В первом сезоне планируется выпустить восемь эпизодов. Дата старта съёмок, как и дата премьеры, пока неизвестны.





Resident Evil - выпущенная в 1996 году видеоигра для PlayStation от японской компании Capcom. Выполненная в жанре survival horror, игрушка имела большой успех, что повлекло выход целой серии игр под тем же названием.



