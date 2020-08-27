Церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» не состоится

Ее перенесли на следующий год из-за коронавируса, сообщает телеканал «Россия - Культура».

В 2021 году премию вручат по результатам сразу двух сезонов - 2019/2020 и 2020/2021. В этом году церемонию решили не проводить из-за особой эпидемиологической ситуации.





Режиссер и продюсер Борис Беленький, учредивший премию в 1991 году, рассказал корреспондентам ТАСС, что из-за пандемии и связанной с ней остановкой работы театров десятки ярких премьер не дошли до зрителя. Он напомнил, что самые яркие события театральной жизни происходят, по традиции, как раз в марте-июне.





«Хрустальная Турандот» - первая российская негосударственная и независимая творческая награда в сфере театра, задуманная как символ признания обычными зрителями, а не специалистами. Поэтому в жюри конкурса обычно входят люди, не имеющие отношения к театру, например, кинорежиссер Петр Тодоровский, писатель Анатолий Приставкин, музыкант Андрей Макаревич.

Традиционно премию в виде хрустальной статуэтки получают победители в номинациях: «Лучший дебют», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая сценография», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший спектакль сезона». В прошлом сезоне среди лауреатов были Владимир Машков, Нонна Гришаева, Галина Тюнина, а лучшим спектаклем был назван «Рыцарь пламенеющего пестика» британского режиссера Деклана Доннеллана.



