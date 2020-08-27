С Днем российского кино!

В этот день 101 год назад Ленин подписал Декрет о национализации кинематографа, напоминает телеканал «Россия - Культура».

С тех пор 27 августа в СССР, а после 1991 года - в России отмечается как День отечественного кино. По данным соцопросов, кинематограф не потерял своего значения и по-прежнему является самым массовым, или, как говорил вождь большевиков, «важнейшим».





В этом году ко Дню российского кино приурочена всероссийская акция «Ночь кино» : в ней примут участие около 2500 площадок в 69 регионах страны. К сожалению, в 16 регионах страны сохраняются ограничения по коронавирусу, поэтому там показы провести не удастся.





Кроме того, этому же празднику посвящеён кинофестиваль «Будем жить!» . Кинопоказы в рамках фестивальной программы пройдут на всех площадках Москино и на Поклонной горе.





Как рассказал канал «Россия - Культура», первый российский кинофильм вышел на экраны в октябре 1908 года и назывался «Понизовая вольница». А уже в 1925 году зрители увидели первую отечественную цветную киноленту - «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, который не раз признавался одним из лучших фильмов всех времен и народов.



