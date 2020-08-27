Венская опера выступила против криков «Браво!»

Руководство театра рекомендует зрителям выражать свой восторг иными способами.

Администрация оперы считает, что крики повышают риск распространения коронавирусной инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Вместо возгласов «Браво!» и «Брависсимо!» ценителям оперы советуют ограничиться аплодисментами.





Соответствующие рекомендации появились на официальном сайте Венской оперы, в специальном разделе с инструкцией для посетителей. В преддверии открытия нового сезона гостям театра еще раз напомнили, что все зрители должны носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра.





Руководство театра попросило гостей контролировать эмоции и воздержаться от криков, «даже если это трудно сделать». Зрителей также настоятельно просят не брать автографы у солистов, а в буфете рекомендуют расплачиваться бесконтактным способом.





Венская опера стала не первым культурно-массовым учреждением, который запретил громкие крики: ранее на такие же строгие меры решили пойти в парках аттракционов в Японии. Напомним, в России театры пока закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в некоторых регионах ограничения уже продлили до 20 сентября.



