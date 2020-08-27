Статуэтки из бивня мамонта раскрыли загадки древней сибирской цивилизации

Артефакты были найдены во время раскопок в местности Усть-Кова в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Возраст некоторых находок составляет около 24 тысяч лет. Группа специалистов из Сибирского федерального университета (СФУ) и института археологии и этнографии провела детальный микроскопический анализ каждого объекта, чтобы определить, какими методами и инструментами они были изготовлены.





Выводы ученых, опубликованные в научном журнале Archaeological Research in Asia, гласят, что, судя по найденным предметам, в эпоху палеолита сибирский регион был важным центром цивилизации. Особый интерес специалистов вызвали фигурки из бивня мамонта: они имеют двустороннюю окраску, одна сторона красная, другая – черная.





Эксперты считают, что эти цвета свидетельствуют о зачатках религиозных представлений древних людей. Кроме того, находки помогут пролить свет на развитие древних технологий Северной Евразии и прояснить вопрос о том, кем были первые обитатели Сибири.





В ближайшее время ученые планируют с помощью методов спектрального анализа определить, из чего было изготовлено красочное покрытие древних скульптур. Авторы исследований напомнили также, что изучение стоянки древних людей в районе затопленного поселка Усть-Кова в Красноярском крае ведется уже более 50 лет.



