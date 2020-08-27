Жителям Владивостока покажут «Сны о войне»

Спектакль московского режиссера Тамары Данцигер-Дельсаль пройдет 28 и 29 августа, сообщает PrimPress.

Постановку можно будет увидеть на сцене Приморского академического краевого театра драмы им. М. Горького. «Сны о войне» - это спектакль-концерт, в котором с помощью музыки и стихов передадут воспоминания о событиях Великой Отечественной.





Основу спектакля составили песни военных лет и реальные письма с фронта. В создании постановки принимали участие лауреат премии «Золотая маска», художник по свету Сергей Скорнецкий и хореограф Константин Мишин, оба из Москвы.





Корреспондент PrimPress, побывавший на репетиции спектакля, назвал его «музыкально-поэтическим рассказом об исторической памяти нашего народа». Зрителям расскажут правдивые истории, которые затронут самые тонкие струны души.





Изначально спектакль планировали привезти во Владивосток в мае, к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции премьеру пришлось перенести.



