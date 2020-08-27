Звезды казахской оперы споют для всех в честь 25-летия Конституции Казахстана

Вместо традиционного праздничного концерта будет показана онлайн-программа, сообщил руководитель труппы «Астана Опера».

По словам заслуженного деятеля Казахстана Азамата Желтыргузова, онлайн-концерт с участием лучших солистов казахстанской оперной сцены подарит зрителям прекрасное настроение. Мероприятие будет транслироваться на телеканале Tengri TV и на YouTube-канале театра «Астана Опера» 29 августа, накануне официальной даты празднования Дня Конституции страны.





Азамат Желтыргузов подчеркнул, что День Конституции - один из главных государственных праздников Казахстана, народ которого «чтит и уважает основной закон страны». «В этот замечательный день мы желаем казахстанцам согласия и стабильности, пусть счастье и благополучие царят в каждой семье, а стремление к новым победам во имя процветания нашей Родины приведет нас к большим успехам», - сказал руководитель театра.





В программе онлайн-концерта заявлены выступления таких артистов, Жан Тапин, Меир Байнеш, Беимбет Танарыков, также выступят Мадина Исламова, Елена Ганжа, Рамзат Балакишиев, Назым Сагинтай. Своё творчество представит и скрипичный ансамбль «Dolce».





В этот вечер для всех жителей и гостей Казахстана будут звучать народные казахские песни, а также лирические композиции и песни о родине. Так, ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин рассказал, что на концерте он исполнит народную песню «Ақ бақай».



