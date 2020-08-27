Президент театра Ермоловой Владимир Андреев празднует 90-летие

Юбиляра поздравил премьер-министр, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

В своем поздравлении Михаил Мишустин назвал творчество мастера «ярким примером верности призванию и любви к родному театру». Глава правительства отметил, что именно благодаря стараниям Андреева театр Ермоловой стал уникальным театральным пространством.





«На прославленных подмостках вы состоялись как замечательный актер, режиссер, художественный руководитель», - говорится в тексте поздравления Мишустина. Премьер-министр назвал постановки театра настоящим событием в культуре.





Владимир Андреев пришел в Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой в 1952 году, позже - в течение двух периодов, с 1970 по 1985 год и с 1990 по 2012 год, - возглавлял его как худрук. Самые знаменитые его постановки - «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Старший сын» по пьесе Вампилова, «Батальоны просят огня» по повести Юрия Бондарева.





С 2012 года Андреев был назначен президентом театра, а место худрука занял Олег Меньшиков. 30 сентября в театре Ермоловой состоится праздничный вечер в честь юбиляра.



