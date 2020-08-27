«Ночь кино» объединит 2500 площадок в 69 регионах

Все кинопоказы пройдут с соблюдением санитарных норм, заявил замминистра культуры Максим Ксензов.

Кроме офлайн-мероприятий, планируется также транслировать фильмы онлайн на портале Культура.рф, добавил чиновник. Все показы в рамках «Ночи кино» будут бесплатными.





Проект стартует в воскресенье, 29 августа, в 20.00 по местному времени в каждом регионе. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов озвучил программу ночных показов: ее составят «Холоп» Клима Шипенко, «Лед-2» Жоры Крыжовникова и анимационная лента «Иван Царевич и Серый волк 4».





По словам Тельнова, акция «Ночь кино» была встречена в регионах с большим энтузиазмом, поскольку за время пандемии люди устали и им необходимо как-то отвлечься от злободневных проблем. К сожалению, в 16 регионах страны сохраняются ограничения по коронавирусу, поэтому там показы провести не удастся.





Тем не менее, 69 регионов подтвердили свое участие в киномарафоне, добавил Тельнов. Организаторы мероприятия напоминают всем зрителям о необходимости предварительной регистрации на сеансы и соблюдения масочного режима.



