Алина Загитова и ее собака сыграют самих себя в японском кино

Олимпийскую чемпионку пригласил на съемки Домогаров-младший, пишет Sputnik.

В Японии очень любят фигурное катание и прекрасно знают российскую спортсменку, поэтому было решено снять ее в японской версии «Истории Пальмы». В основе сюжета - реальная история об овчарке, два года ждавшей хозяина-летчика в аэропорту.





Фильм снимает Александр Домогаров-младший, сын известного актера. Он пояснил журналистам, что японским продюсерам понравился сценарий о «русской Хатико», поэтому российскую ленту было решено адаптировать под японский рынок.





Вместе с Алиной в фильме появится и ее собака по кличке Масару («Победа») - это чистокровная японская акита-ину. Трехмесячного щенка вручил спортсменке два года назад глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси, узнав о ее сокровенной мечте иметь такого пса.





В российский кинопрокат новая картина должна выйти этой осенью, японская премьера в следующем году. Как пояснил режиссер, «История Пальмы» не будет документальной лентой: реальный сюжет лишь взят за основу, через которую создатели рассказывают об отношениях главных героев.



