Росгосцирк приготовил соскучившимся зрителям целых 12 новых программ

Первыми после пандемии откроются цирки в Сочи и Санкт-Петербурге, сообщили в Росгосцирке.

Сейчас артисты готовят сразу несколько новых программ и репетируют полюбившиеся шоу прошлых сезонов Также публике будут представлены новые коллективы - их будет четыре, рассказал ТАСС главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский.





Он сообщил, что первым в России после снятия ограничений откроется цирк в Сочи - там 12 сентября покажут премьеру программы «Девочка и слон» Полины Стружковой по мотивам повести Куприна. Правда, премьера будет закрытой, уточнил режиссер.





А 12 ноября в Петербургском Цирке на Фонтанке покажут новую программу Олега Глушкова «Маленький принц». В Росгосцирке уточнили, что в этом сезоне будут представлены целых 12 программ, чего раньше никогда не было.





В частности, в начале декабря состоится премьера еще одной новой программы - акробатического шоу Максима Дубенко, правда, с его названием создатели пока не определились. Обо всех новых программах Квятковский сказал, что это будут «не классические дивертисменты, а новые цирковые спектакли на манеже, с сюжетом и оригинальным драматургическим решением».



