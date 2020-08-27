«Наград на всех не хватило»: В Петербурге объявлены имена лауреатов конкурса Елены Образцовой

Особенно богатой на великолепные голоса оказалась старшая группа, отметили в жюри конкурса.

В конкурсе приняли участие 95 юных вокалистов из России и 27 певцов из других стран. Имена победителей во всех возрастных группах объявили в среду, 26 августа, на торжественном закрытии конкурса, он состоялся в Зале Академической капеллы Санкт-Петербурга.





В старшей группе (15-17 лет) оказалось сразу двое победителей. Ими стали вокалисты из Северной столицы - Яна Айвазян из Школы вокального искусства Ирины Богачевой и Владислав Климов из Второй Санкт-Петербургской гимназии.





Во второй группе (12-14 лет) первую премию завоевала Элеонора Рогожина из Анапы, а в младшей группе (9-11 лет) победителем стал Марат Дидин из столицы Карелии. В беседе с ТАСС член жюри, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка России, народная артистка Армении Рузанна Лисициан подчеркнула, что во всех возрастных группах было много талантливых детей, но особенно удивила старшая группа.





Вокальные данные зарубежных участников оценивались по аудиозаписям, поэтому выделены в отдельную номинацию. Первой и второй премии в этом году иностранным вокалистам не досталось, присуждена только третья - ее обладателем стал 9-летний Алекс Косма из США, ученик Вокальной студии Ольги Дружининой в городе Норт Роялтон.



