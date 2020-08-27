Более половины кинотеатров страны не смогли открыться ко Дню российского кино

В некоторых регионах продолжают действовать запреты на классический кинопоказ, пишет ТАСС.

На данный момент к работе вернулись лишь около 900 кинотеатров России, что составляет менее 50% от общего количества в стране. В Ассоциации владельцев кинотеатров прогнозирует возможное закрытие 20% подобных учреждений после столь длительного простоя из-за пандемии.





Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил, что процесс восстановления киноиндустрии идёт медленно ещё и из-за нехватки самих фильмов: кинотеатрам просто нечего показывать. Он ожидает, что ситуация более или менее «выправится» к октябрю, когда пройдут самые громкие и ожидаемые премьеры сезона.





С ним согласна президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова: она рассказала журналистам, что хоть поток посетителей постепенно увеличивается, прогноз по восстановлению индустрии можно будет дать только осенью. Напомним, в столице кинотеатрам разрешили работу ещё 1 августа, но в ряде других городов, в том числе в Санкт-Петербурге, они закрыты.

Между тем глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин напомнил, что август всегда был провальным месяцем для кинопроката: люди в основном на дачах и в отпусках. Он выразил надежду на то, что с осени индустрия будет набирать обороты.



