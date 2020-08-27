В Москве стартовал фестиваль кино о войне «Будем жить»

Президент фестиваля рассказал ТАСС о сложностях, с которыми пришлось столкнуться.

Количество зрителей в этом году будет сильно ограничено из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, фестиваль пройдёт в очном формате, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.





Режиссёр Евгений Герасимов, возглавляющий фестиваль, рассказал, что всем зрителям будут выдаваться защитные маски, также будет организована специальная рассадка в залах. Кинопоказы в рамках фестивальной программы пройдут на всех площадках Москино и на Поклонной горе.





На участие в фестивале заявлена 31 картина, причём 11 из них - этого года. Это будут работы не только игрового кинематографа, но и документального жанра, как полнометражные, так и короткометражные.





В состав жюри фестиваля вошёл известный киноактёр Максим Аверин: он признался корреспондентам ТАСС, что возможность увидеть работу своих коллег и порадоваться за них стала для него большой радостью. Фестиваль «Будем жить» продлится до 2 сентября, в 2020 году он приурочен к Дню российского кино и 75-летию Великой Победы.





Помимо фильмов, зрителя фестиваля «Будем жить» смогут посетить различные мероприятия с участием звёзд театра и кино. Так, вчера прошёл концерт военной песни: со сцены звучали «Катюша», «Последний бой»,«Офицеры», а также стихи военных лет.



