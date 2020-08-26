Московские культурные центры откроют свои двери для всех желающих

29 и 30 августа в 77 культурных учреждениях столицы пройдут открытые дни, гласит анонс на портале мэрии Москвы.

Для всех пришедших в эти дни сотрудники центров подготовят насыщенную программу: можно будет принять участие в мастер-классе, послушать лекцию, пройти квест или посмотреть концерт. А дети смогут поиграть или попробовать свои силы в запуске квадрокоптера.





Все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них нужно заранее регистрироваться. Подобные дни открытых дверей в культурных центрах столицы проводятся ежегодно, с момента своего основания в 2017 году, в 2020 году эта акция будет проведена уже в четвёртый раз.





Программа в разных КЦ будет отличаться: например, в центре «Рублево» 29 августа пройдёт праздник для детей «День умника», а в Центре культуры и спорта на Сумском проезде организуют квест «В поисках сокровищ». Посетители же центра «Москворечье» 30 августа приглашаются на квест-экскурсию «Дом культуры наизнанку».





Подробная программа мероприятий опубликована на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Уточняется, что все посетители должны будут иметь при себе маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.



