Koktebel Jazz Party-2020 посетили 7000 зрителей

Фестивалем завершился очередной сезон джаза в Коктебеле, сообщают организаторы.

Мероприятие шло в течение трёх дней, с 21 по 23 августа, выступления проходили под открытым небом на двух разных площадках - Главной и Волошинской сценах. В 2020 году Koktebel Jazz Party проводился уже в 18-й раз.





Все зрители и участники фестиваля были предупреждены оргкомитетом о необходимости соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. Публика оказалась дисциплинированной и правила не нарушала.





В программе фестиваля приняли участие народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, трио Даниила Крамера, ансамбль бразильского джаза Esh, большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Также гостем мероприятия стала группа Сергея Мазаева «Моральный кодекс».





Организаторы уже строят планы на будущее: XIX фестиваль Koktebel Jazz Party пройдёт там же, в Коктебеле, с 20 по 22 августа 2021 года. Первый же фестиваль, который тогда назывался просто «Коктебель Джаз», прошёл в этом кинематографическом посёлке в 2003 году.



