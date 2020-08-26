На Кубани нашли золотые монеты древних фанагорийцев

Среди них - золотой солид императора Юстиниана I, сообщили в Министерстве культуры.

Факт обнаружение такой редкой монеты в мировой истории был зафиксирован всего один раз, добавили в ведомстве. Солид был отчеканен на Константинопольском монетном дворе в 542–565 гг.





Эта монета, а также многие другие были обнаружены археологами на Кубани, на территории древней Фанагории. По оценкам специалистов, монеты были в обращении в годы правления византийских императоров, начиная с Юстиниана I (527‒565 гг.) до Никифора III Вотаниата (1078‒1081 гг.)





Найденные монеты представляют собой значительную историческую ценность, поскольку свидетельствуют о тесных экономических и культурных связях между Византией и Фанагорией. Эта древнегреческая колония, уверены историки, и в античные времена, и в Средние века являлась важным политическим и религиозным центром.





Территориально древняя Фанагория, возраст которой оценивается в полторы тысячи лет, располагалась на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове. Интересно, что некоторые монеты, обнаруженные археологами, имеют следы обрезания по краям - специалисты считают это делом рук фанагорийских купцов и чиновников.



