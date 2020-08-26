Посмотреть спектакль театра кабуки можно будет в Сети за 30$

Об этом сообщила на своём сайте компания Shochiku Co, владелец знаменитого токийского театра «Кабукидза».

Представители компании рассказали, что решили предоставить пользователям Интернет онлайн-доступ к постановками традиционного японского театра кабуки из-за пандемии и невозможности выступать офлайн. При этом они сослались на многочисленные просьбы зрителей.

В онлайн-доступе пока будут представлены семь спектаклей, но просмотр будет платный. За возможность увидеть каждую постановку нужно будет заплатить от 28 до 30 долларов.





В Shochiku Co пояснили, что планируют расширить онлайн-репертуар, если проект будет востребован публикой. Сообщается, что среди семи представленных спектаклей будет и «Навсикая из долины ветров» одноименному роману Хаяо Миядзаки - его сюжет хорошо знаком любителям аниме благодаря мультфильму 1984 года.





Театр кабуки - один из самых известных в мире видов традиционного японского театра, в котором соединены элементы драмы, пения, музыки и танца. Постановки кабуки отличают сложный грим и костюмы артистов со глубокой символической нагрузкой.



