Жители Улан-Удэ устроили танцевальный флешмоб в масках

Полсотни человек станцевали в честь нового сезона шоу «Танцы», сообщает Sibnet.ru.

Танцоры использовали в своём номере ленты национальных цветов — желтого, белого и голубого, при этом строго соблюдая социальную дистанцию и используя средства защиты. Флешмоб прошел в центре города, на площади Советов.





Номер поставил известный бурятский хореограф Виктор Яо-Фун-Тан. В 21 год он основал в Улан-Удэ собственную школу танцев DANCE HALL, которая успешно работает уже более 10 лет.





Напомним, уже в эту субботу, 29 августа, на канале ТНТ начнется новый сезон шоу «Танцы». Этот сезон, по словам продюсеров, станет последним в проекте.





Шоу стартует с кастингов участников — их проведут в шести городах страны. Отдельно будут также набирать тех, кто участвовал в предыдущих сезонах: для них условия будут особенно жесткими, поскольку им придется заслужить одобрение как минимум от двух судей.





В жюри проекта снова вошли Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. Победитель шоу получит рекордный приз — 5 миллионов рублей.



