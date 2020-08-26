В петербургском музее «Россия — моя история» откроется новая выставка

Экспозиция будет посвящена 75-летию Великой победы, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка будет представлена в мультимедийном формате и включит в себя более 200 работ советских художников и скульпторов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Среди них такие известные мастера, как Кукрыниксы, Дейнека, Пластов и многие другие.





Для посетителей экспозиция под названием «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» откроется 3 сентября. Организаторы обещают, что каждое полотно с помощью современных технологий — видеомэппинга, лазерных проекций и тачскрин-панелей — будет оживлено и позволит реалистично отобразить события тех трагических лет.





Известно, что подготовка к выставке велась более года. Она станет продолжением прошлогоднего столичного проекта «Память поколений» и объединит экспонаты из 45 музеев России.





Инициаторами проекта выступил сам исторический парк «Россия — моя история», а также Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. Выставка будет расположена в мультимедийной экспозиции «ХХ век» и продлится до 1 ноября.



