На премьеру фильма с Ефремовым пришла министр культуры

Ольга Любимова одной из первых оценила новую работу Джаника Файзиева, пишет РИА Новости.

Также на премьере «Вратаря галактики» были замечены многие известные личности и звёзды шоу-бизнеса, а за соблюдением дистанции в зале следили «инопланетяне». Создателям ленты пришла в голову оригинальная идея, как рассадить зрителей – на пустующие места они рассадили картонные фигурки с изображением пришельцев.





Премьера фантастического блокбастера о межпланетных соревнованиях по космоболу в Москве будущего прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Среди зрителей присутствовали актриса Дарья Мороз, актёры Максим Аверин и Александр Петров.





А вот исполнитель одной из ролей Михаил Ефремов на премьеру не попал: артист находится под домашним арестом, его обвиняют в смертельном ДТП и вождении в пьяном виде. Если вина будет доказана, Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.





В российский прокат картина выйдет уже завтра, 27 августа, её смогут посмотреть и за рубежом: в США «Вратаря галактики» будет идти под названием «Космобол». В фильме, помимо Михаила Ефремова, снялись Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.