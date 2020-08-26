Наследница поэта Лозинского хочет отсудить у Театра Вахтангова «Комедию о вдове»

В начале прошлого века поэт сделал перевод пьесы Лопе де Вега «Валенсианская вдова», сообщает Telegram-канал Mash.

Благодаря Михаилу Лозинскому в СССР вышли многие произведения мировой классики, одним из которых стал перевод с испанского пьесы «Валенсианская вдова» Лопе де Вега.

Театр Вахтангова использует авторские права на произведение в спектакле «Комедия о вдове». Разрешение было получено театром от наследников поэта-переводчика, являющихся одновременно потомками и писателя Алексея Толстого. В их число входит Татьяна Толстая.

Наследница Лозинского, Ирина Платонова, не является его прямым потомком, а получила права благодаря покойному мужу. Сейчас женщина требует признать сделку между театром и другими наследниками (Толстыми) недействительной.