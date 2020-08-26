Французские издатели переименовали «негритят» из романа Агаты Кристи в «солдат»

Роман станет называться «Их было 10», сообщили издатели французской книжной серии Livre de Poche.

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят» был издан в 1939 году. После многочисленных обращений в социальных сетях он будет переименован, сообщил гендиректор Livre de Poche Беатрис Дюваль в разговоре с радиостанцией RTL.

«Это всемирный бестселлер, в мире уже продано 100 млн экземпляров, что составляет 20% из всех проданных романов Агаты Кристи», - отметила издатель. По ее словам, в тексте романа будет заменено слово «негр», встречающееся в книге множество раз. Вместо него будет использовано слово «солдат».

Кроме того, будет переименован в «Солдатский» Негритянский остров, на котором происходят события детектива.

По словам правнука писательницы Джеймса Причарда, когда книга создавалась, язык был другим. «Я почти уверен, что в США никогда не использовалось оригинальное название», – отметил он.