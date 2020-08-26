Сахалинский Чехов-центр откроет юбилейный сезон премьерой «Смешные деньги»

26.08.2020

Об этом сообщил худрук центра Александр Агеев, передает ИА SakhalinMedia.

Премьера постановки российского режиссера из Липецка Сергея Бобровского состоится 28 августа. Она станет первой новой работой в театре после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Спектакль «Смешные деньги» имеет возрастное ограничение 16+. По словам режиссера, постановка является классической комедией положений.

«Мне кажется, комедия получится очень смешной, сама история к этому располагает. Мы смеемся над человеческими отношениями, над природой людей», – пояснил Бобровский.

В юбилейном сезоне сахалинцам будет представлена масштабная программа. 5 сентября они смогут увидеть концерт-капустник «Здравствуйте!» (12+). 15 сентября состоится первый в истории сахалинского театра моно-спектакль по рассказу А.П. Чехова «Архиерей», разработанный совместно с Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинской филармонией и историческим парком «Россия — Моя история».

25 сентября театр представит спектакль «Гроза» в рамках премии «Золотая маска». 18 октября будет показан ежегодный грантовый проект «Ночь в театре», 24 октября — спектакль «Чайка».