В Японии обнаружили 350 круглых могил периодов Эдо и Мэйдзи

26.08.2020
Находка получила название «гробница Умэда» по названию одноименного крупного района города Осака. По оценкам ученых, это седьмое крупное историческое захоронение в черте города.
Изучив останки и погребальный инвентарь, археологи датировали захоронения поздним периодом Эдо (1603—1868) и ранним Мэйдзи (1868—1912). По их мнению, найденные останки принадлежали обычным людям, жившим в замковом городе Осака и вокруг него.
«В северной части кладбища находятся простые погребения, люди имеют согнутые позы и хранятся в неглубоких ямах. Глубина захоронений около одного метра. В самом низу было обнаружено несколько вертикальных ям, в которых были погребены несколько тел», — комментируют археологи.
Кроме около 1500 человеческих костей, археологи нашли останки нескольких животных, в том числе четырех поросят и двух лошадей. Также эксперты идентифицировали кость кошки, найденную внутри человеческого скелета. В ходе раскопок также были найдены остатки керамических изделий, монеты, черепица, гребень, бусины, чаша сакэ и глиняные куклы.