В Японии обнаружили 350 круглых могил периодов Эдо и Мэйдзи

Открытие сделали во время работы на строительной площадке железнодорожной станции, пишет городской сайт Осаки.

Находка получила название «гробница Умэда» по названию одноименного крупного района города Осака. По оценкам ученых, это седьмое крупное историческое захоронение в черте города.

Изучив останки и погребальный инвентарь, археологи датировали захоронения поздним периодом Эдо (1603—1868) и ранним Мэйдзи (1868—1912). По их мнению, найденные останки принадлежали обычным людям, жившим в замковом городе Осака и вокруг него.

«В северной части кладбища находятся простые погребения, люди имеют согнутые позы и хранятся в неглубоких ямах. Глубина захоронений около одного метра. В самом низу было обнаружено несколько вертикальных ям, в которых были погребены несколько тел», — комментируют археологи.

Кроме около 1500 человеческих костей, археологи нашли останки нескольких животных, в том числе четырех поросят и двух лошадей. Также эксперты идентифицировали кость кошки, найденную внутри человеческого скелета. В ходе раскопок также были найдены остатки керамических изделий, монеты, черепица, гребень, бусины, чаша сакэ и глиняные куклы.