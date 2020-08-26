Молодежный театр в Уфе поставил спектакль «Тополёк мой в красной косынке» по Чингизу Айтматову

Премьеру «Ал яулыҡлы тирәккәйем» подготовила к новому сезону башкирская труппа театра, пишет Башинформ.рф.

Спектакль в Национальном молодежном театре им. Мустая Карима поставил режиссер Рустем Хакимов. Инсценировка принадлежит Ангизы Ишбулдиной, художник-постановщик – Екатерина Сомова.

Повесть Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке» была написана в 1970-е годы. В то время произведением киргизского писателя зачитывались миллионы советских граждан и читателей других стран. Повесть о любви и предательстве много раз ставилась в разных театрах мира.

«Сдача спектакля состоялась в театре накануне в закрытом режиме, — сообщает пресс-служба театра. — Коллектив театра выражает надежду на скорую стабилизацию эпидемиологической ситуации и встречу со зрителем».