В Стамбуле нашли древнее поселение викингов, которых не пускали в Константинополь

Открытие сделали у озера Кючюкчекмедже, пишет газета Hürriyet Daily News.

Поселение находилось на территории древнегреческого города Батонея, где с 2009 года ведутся раскопки. Как рассказал один из археологов Блажей Станиславский, в древних источниках говорится о том, что иностранцы, которым был запрещен доступ в Константинополь, селились в порту в Батонее. По его словам, там жили и викинги, служившие наемниками у византийского императора Михаила VII Дуки.

На викингов указывают семь найденных учеными артефактов, в том числе крест из серой амбры, образующейся в пищеварительном тракте кашалотов. Такие кресты до сих пор находили только в Северной Европе. Кроме того, ученые нашли ожерелье в характерном для викингов стиле с изображением змеи.

По мнению историков, викинги жили в окрестностях Константинополя между VIII и XI веками. Эксперты считают, что местные власти принимали их только небольшими группами до 35 человек, и заставляли покидать город до наступления темноты.