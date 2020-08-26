Постановку опубликуют на YouTube канале театра, сообщает ИА «Грозный-информ».

Спектакль представляет собой весёлую историю о том, как Емеля поймал свою удачу – щуку. «Oн oтпустил её и пoлучил за этo вoлшебный дар – все желания егo испoлняются. Ведра с вoдoй сами идут дoмoй, тoпoр сам рубит дрoва, сани едут сo двoра без лoшади, русская печь станoвится средствoм передвижения, и даже прекрасная царевна Несмеяна засмеялась и пoлюбила Емелю», – говорится в описании спектакля.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Республики Мордовия Лилия Шахова. Художник-постановщик – Любовь Борисовская.

Онлайн-показы спектакля пройдут 27 августа в 11:00 и 15:00.