МИД России призвал Турцию сохранить свободный доступ в монастырь Хора

Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Рассчитываем, что использование Карие будет полностью соответствовать статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а любые действия в отношении этого уникального памятника не будут препятствовать свободному доступу к нему всех желающих», – подчеркивается в сообщении на сайте МИД РФ.

Принятие Турцией мер обеспечения полной сохранности объекта и множества ценных мозаик и фресок его внутреннего убранства имеет принципиальное значение, отметили в министерстве.

Власти Турции присвоили монастырю Хора в Стамбуле статус мечети 21 августа. Церковь Христа Спасителя в Полях, являющаяся частью этого монастыря, была открыта для мусульманского богослужения.