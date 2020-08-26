В Израиле нашли ханаанскую крепость XII века до нашей эры

Открытие сделала группа ученых Института археологии Еврейского университета Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post.

Археологи окончили раскопки недалеко от современного кибуца Гал-Он на юге страны. В ближайшие дни ханаанская крепость будет открыта для посещений.

Крепость была построена во времена библейских судей около 3200 лет назад, чтобы защищать местных жителей от филистимлян. Она представляет собой квадрат размером примерно 18 на 18 метров, на каждом углу которого установлены сторожевые башни, внутренний двор уложен плитами с колоннами в центре, а по обеим сторонам находились жилые и складские помещения, в которых было обнаружено множество разных предметов для поклонения местным богам.

По мнению ученых, упомянутые в Библии филистимляне вторглись в землю Ханаан как раз в XII веке до нашей эры, когда здесь начали селиться и израильтяне. Для обороны ханаанеи строили города вдоль береговой линии, некоторые из них сохранились до наших дней, в том числе Ашкелон, Ашдод, Гат и Экрон.

«Крепoсть, кoтoрую мы раскoпали, пoзвoляет нам заглянуть в геoпoлитическую среду, oписанную в Книге Судей. В ней описывается, как ханаанеи, израильтяне и филистимляне сражались друг с другом», – говорится в сообщении Израильского управления древностей, которое подписали археологи Саар Ганон и Итамар Весбин.