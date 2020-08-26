Челябинский театр оперы и балета откроет сезон премьерой «Садко»

Опера Николая Римского-Корсакова будет показана 11, 12 и 13 сентября, сообщила пресс-служба театра.

Постановка осуществляется при финансовой поддержке Минкультуры России. Над оперой «Садко» работают московский режиссер Вячеслав Стародубцев, петербургский художник-постановщик Петр Окунев и его коллега, художник по костюмам Жанна Усачева. Южноуральцы уже познакомились с работой этой творческой команды по опере «Риголетто».

В случае, если билет был куплен на 11 апреля или 21 августа, на оперу нужно приходить 11 сентября в 18 часов 30 минут. Те, кто купил билет на 12 апреля или 22 августа, смогут увидеть премьеру 12 сентября в 18 часов, говорится в сообщении.

Театр выполняет все санитарно-эпидемиологические предписания Роспотребнадзора. Зрителей просят использовать средства индивидуальной защиты, отмечается в сообщении.