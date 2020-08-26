Театр «Сатирикон» откроется премьерой «Плутни Скапена» в постановке Константина Райкина

Пьесе по комедии Жана-Батиста Мольера исполнилось в этом году 350 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Премьерные показы состоятся 26, 27 и 28 августа. На предпремьерном прогоне новый спектакль оценили журналисты, побывавшие на показе с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Как рассказал собравшимся Константин Райкин, репетиции спектакля стартовали уже давно, однако из-за пандемии прервались на несколько месяцев. «Плутни Скапена» – бесспорный шедевр Мольера, в котором играл сам автор, заявил Райкин.

«Мы перенесли действие пьесы в ХХ век. По жанру это криминальная комедия, очень умная и очень смешная», – подчеркнул режиссер. По словам Райкина, театр за время самоизоляции очень соскучился по зрителям и спешит представить им спектакль, предназначенный «для зрителей и для радости».