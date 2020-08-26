На Поклонной горе в Москве откроется кинофестиваль «Будем жить»"

До 2 сентября на площадках смотра покажут 31 фильм, сообщила пресс-служба организаторов.

Фильмом открытия фестиваля станет короткометражная семейная лента «Соня любит, Соня не любит». Закроется смотр документальным фильмом «Жизнь – кайф».

Особое внимание организаторов будет уделено 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гостям покажут не только короткометражные картины, но и документальные, отмечается в сообщении.

На открытии и закрытии смотра известные актеры и музыканты представят свои творческие номера. В их числе Михаил Ножкин, Василий Лановой, Александр Панкратов-Черный, Александр Олешко, Максим Аверин и Нонна Гришаева.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией смотр состоится по установленным Роспотребнадзором правилам. На площадках фестиваля будут установлены санитайзеры, зрители должны соблюдать социальную дистанцию и посещать показы в средствах индивидуальной защиты.