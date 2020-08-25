Чулпан Хаматова сыграет в фантастической драме «Невидимый мой»

Создатели просят у Минкультуры финансовую поддержку в размере 40 млн рублей, рассказал режиссер Антон Бильжо.

Фильм «Невидимый мой» рассказывает о физике, исчезающем в ходе неудачного эксперимента. Концепцию ленты Бильжо представил на очной защите проектов в Минкультуры России.

По его словам, картина представляет собой драму с элементами фантастики. «Физик в результате аварии исчезает, но продолжает подавать знаки своей жене», – пояснил он сюжет.

Фильм рассказывает о личном выборе и вере в эпоху, когда общество раздирается на части, рассказал режиссер. «Мы хотим снимать картину на пленку», – добавил он.

Роли в картине сыграют Чулпан Хаматова и Владимир Мишуков. Фильм будет сниматься при участии Польши, добавил Бильжо.