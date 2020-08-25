Чулпан Хаматова сыграет в фантастической драме «Невидимый мой»

25.08.2020
Фильм «Невидимый мой» рассказывает о физике, исчезающем в ходе неудачного эксперимента. Концепцию ленты Бильжо представил на очной защите проектов в Минкультуры России.
По его словам, картина представляет собой драму с элементами фантастики. «Физик в результате аварии исчезает, но продолжает подавать знаки своей жене», – пояснил он сюжет.
Фильм рассказывает о личном выборе и вере в эпоху, когда общество раздирается на части, рассказал режиссер. «Мы хотим снимать картину на пленку», – добавил он.
Роли в картине сыграют Чулпан Хаматова и Владимир Мишуков. Фильм будет сниматься при участии Польши, добавил Бильжо.