Мариинский театр представит премьеру оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова

Показы состоятся 4, 7 и 8 сентября, сообщила пресс-служба театра.

Постановка по одноименной пьесе Александра Островского была запланирована на апрель, однако потом ее отложили из-за пандемии коронавируса. После возвращения к работе театр вновь обратился к сочинению и возобновил репетиционный процесс уже в новых условиях.

Со дня мировой премьеры в Мариинском театре в 1882 году «Снегурочка» неоднократно появлялась на этой сцене. В ее новой постановочной команде – только знакомые петербургским зрителям имена. Режиссером выступит Анна Матисон, для которой это уже третья оперная работа в Мариинском после «Золотого петушка» того же Римского-Корсакова и «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси.

Оформляют спектакль сценограф Александр Орлов и художник по костюмам Ирина Чередникова, выпустившие десяток постановок в Мариинском. За хореографию отвечают Раду Поклитару и Илья Живой, чьи собственные балеты также идут на сценах театра.

Анна Матисон предлагает иначе взглянуть на Берендеево царство и главную героиню. «"Снегурочка" только притворяется простым сюжетом, но как только начинаешь разбираться, приходится очень быстро отказаться от мысли, что перед нами детская сказка, – рассказывает режиссер. Поэтому, находясь в рамках сказочного пространства, мы будем говорить о вещах, заложенных во втором, третьем смысловом плане у Островского. Мы сосредоточились на теме противопоставления Снегурочки массе людей. Толпа, в которую они превратились, никак не хочет видеть проблему в себе, ведь гораздо проще найти внешнего врага. Даже если враг – это Снегурочка, явленная людям, как шанс на спасение», – отметила режиссер.