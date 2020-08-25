Strelka Film Festival откроет премьера Владимира Котта «Конец фильма»

Кинофестиваль института «Стрелка» пройдет в Москве с 30 августа по 6 сентября, сообщили в пресс-службе смотра.

Кроме того, в программе смотра будут представлены фильмы-победители и участники кинофестивалей Берлинале и «Сандэнс».

Картина «Конец фильма» представляет собой размышление о жизни и искусстве. Это своеобразная попытка осмыслить судьбу поколения «лишних людей» в нынешней России, говорится в описании.

В программу смотра также включены десять российских и московских премьер, отобранные кинокритиком и программным директором кинофестиваля Стасом Тыркиным. По его словам, особый упор организаторы сделали на независимый американский и европейский кинематограф.