Strelka Film Festival откроет премьера Владимира Котта «Конец фильма»

25.08.2020
Кроме того, в программе смотра будут представлены фильмы-победители и участники кинофестивалей Берлинале и «Сандэнс».
Картина «Конец фильма» представляет собой размышление о жизни и искусстве. Это своеобразная попытка осмыслить судьбу поколения «лишних людей» в нынешней России, говорится в описании.
В программу смотра также включены десять российских и московских премьер, отобранные кинокритиком и программным директором кинофестиваля Стасом Тыркиным. По его словам, особый упор организаторы сделали на независимый американский и европейский кинематограф.